Лукашенко приедет в Россию «в ближайшее время»

Александра Лукашенко в Третий в текущем году визит президента Белоруссии Россию может состояться до конца мая. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах двух государств.

Фото: ТАСС ТАСС

Путин и Лукашенко договорились о новой встрече Пресс-служба белорусского лидера 9 мая после телефонного разговора Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что главы государств договорились о встрече «в ближайшее время».

Как отметил близкий к Кремлю источник «Коммерсанта», дата переговоров пока не раскрывается, чтобы в случае ее переноса избежать спекуляций «по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка». Место встречи пока не определено.

По словам собеседника издания, одной из тем переговоров Путина и Лукашенко может стать вопрос создания «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства».