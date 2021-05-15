На Украине допустили скорые перевыборы президента

Осенью. Я думаю, что он об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать всё то, что происходит, — сказал бывший министр.
Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт ещё на пять лет — это сейчас. То есть он теряет три года, но получает пять. И дальше он перезагрузит, если он выиграет, и правительство, и парламент, — сказал политик.