ЕС отреагировал на список недружественных стран России

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», — это ещё один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны», — написал он в Twitter.
Мишель выразил «солидарность с Чехией» и призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.