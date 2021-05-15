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Глава Евросовета недоволен созданием перечня недружественных России стран

RT на русскомиещё 8
20 минут назад
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский перечень недружественных стран «очередным шагом к эскалации», который подрывает дипломатические отношения.
ЕС отреагировал на список недружественных стран России
Фото: ReutersReuters
«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», — это ещё один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны», — написал он в Twitter.
Мишель выразил «солидарность с Чехией» и призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.
В Праге отреагировали на это решение Москвы: там заявили, что это стало шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.
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