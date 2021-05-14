Стало известно о плохом состоянии Берлускони

84-летний Сильвио Берлускони с 11 мая находится в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Он проходит лечение от осложнений после перенесённого заболевания COVID-19/

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз.