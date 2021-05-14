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В Италии рассказали о плохом состоянии госпитализированного Берлускони

Newsru.com
25 минут назад
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проходящий лечение в больнице, чувствует себя не очень хорошо, но он обязательно поправится. Об этом заявил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Его слова приводит Интерфакс.
Стало известно о плохом состоянии Берлускони
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA
Мне позвонил Берлускони. Ему не очень хорошо, однако он справится, — заявил Сальвини.
84-летний Сильвио Берлускони с 11 мая находится в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Он проходит лечение от осложнений после перенесённого заболевания COVID-19/
Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз.
При этом он до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».
В мире,Сильвио Берлускони,Интерфакс,Италия,
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