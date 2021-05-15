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В НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией

Lenta.ruиещё 3
29 минут назад
В НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией. Свое мнение высказал докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл. Его цитирует РИА Новости.
В НАТО оценили шансы на нормальные отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, для альянса крайне важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией. Бойл подчеркнул, что возвращение к каким-либо нормальным отношениям с Москвой сейчас не представляется возможным.
Докладчик Парламентской ассамблеи НАТО также рассказал, что странам-членам надо проявить «стратегическую выдержку» по отношению к России, так как вряд ли Москва в ближайшем будущем пойдет на изменение внешнеполитического курса. Тем не менее он добавил, что есть несколько вопросов, по которым контакты не исключены, например, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и пандемией или климатические изменения.
Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нашел способ, которым Вашингтон может «заставить Москву присоединиться к Западу». По мнению Болтона, США должны дать России отпор в странах Бывшего СССР, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Политик считает, что тем самым Вашингтон сможет «победить» и вернуть себе влияние на «серую зону», возникшую после распада СССР и Организации Варшавского договора.
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