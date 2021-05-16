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Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

RT на русскомиещё 4
52 минуты назад
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.
«В результате боевых действий создается риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности», — цитирует его ТАСС.
Гутерреш предупредил, что это может привести к началу неконтролируемого кризиса в области безопасности и в гуманитарной сфере.
По его словам, боевые действия привели к множеству смертей, безмерным страданиям и критическому ущербу для инфраструктуры.
«Единственный путь вперёд — это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при том что Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями», — отметил Генсек ООН.
Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель созвал на 18 мая экстренную онлайн-встречу глав МИД Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта.
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