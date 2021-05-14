Хорватия первой в ЕС протестировала «ковид-паспорта»

Министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Хорватии Давор Божинович заявил, что страна первой протестировала систему сертификатов здоровья, так называемые «ковид-паспорта». Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Система успешно генерирует QR-коды для всех трех видов сертификатов - о вакцинации, тестировании, а также перенесенном заболевании, и производит обмен «ключами» с другими странами-членами ЕС через терминал», — сказал он.

Божинович добавил, что в стране также создана система для проверки сертификатов других государств.

Ранее глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка перечислил документы, которые понадобятся российским туристам с 1 апреля для въезда в страну. По его словам, в Хорватию по-прежнему можно будет приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Сдать биоматериал необходимо не ранее, чем за 48 часов до прибытия на пограничный пункт пропуска.