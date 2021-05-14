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Хорватия первой в ЕС протестировала «ковид-паспорта»

Газета.Ru
40 минут назад
Министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Хорватии Давор Божинович заявил, что страна первой протестировала систему сертификатов здоровья, так называемые «ковид-паспорта». Об этом сообщает РИА «Новости».
Хорватия первой в ЕС протестировала «ковид-паспорта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Система успешно генерирует QR-коды для всех трех видов сертификатов - о вакцинации, тестировании, а также перенесенном заболевании, и производит обмен «ключами» с другими странами-членами ЕС через терминал», — сказал он.
Божинович добавил, что в стране также создана система для проверки сертификатов других государств.
Ранее глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка перечислил документы, которые понадобятся российским туристам с 1 апреля для въезда в страну. По его словам, в Хорватию по-прежнему можно будет приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Сдать биоматериал необходимо не ранее, чем за 48 часов до прибытия на пограничный пункт пропуска.
Также с 1 апреля вместо ПЦР можно будет предъявить отрицательный результат экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Принимаются результаты тестов, утвержденных Евросоюзом, сделанные не ранее, чем за 48 часов до въезда в Хорватию. На десятый день пребывания в стране необходимо сдать повторный экспресс-анализ.
В мире,ЕС,Хорватия,
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