"Она выглядит как Украина": в Раде заявили о претензиях на Кубань

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«Говорят Харьков русский город, Одесса русский город, вот есть Новороссия. Может и нам так? Кубань — это украинские этнические земли. Там была проведена деукраинизация, очень жестокая. И сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе. Кубань выглядит иначе, чем соседние регионы, она выглядит как Украина. Вот мы можем сказать, мол история такова», — рассказал депутат в эфире «4 канала», показанном на их youtube-канале.

В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». Об этом сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Депутаты собираются заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь они заявили о решимости «вернуть» в состав Украины территорию Кубани. При этом Гончаренко отметил, что и другие регионы, в которых компактно проживают украинцы, «будут находиться под нашим вниманием».

Всего в межфракционную группу в Раде вошли 13 парламентариев.

«Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — написал Гончаренко.

Бывший глава экстремистской националистической организации «Правый сектор*», основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата ряда территорий России , включая Кубань, Воронеж и Ростовскую область.

По словам Яроша, для начала Украине необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», вернуться в границы, существовавшие до 2014 года, передает РИА «Новости».

После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России.

«Тут главное – вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж», – заявил Ярош в эфире телеканала ZIK, выразив мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.

Ранее комбат украинских морпехов заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на российской границе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Киева найти обоснование для территориальных претензий к России. Между тем в Госдуме уже требовали возбудить дело за призывы политиков Украины отобрать регионы России.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Основатель неонацистского полка «Азов» и депутат Верховной рады Андрей Билецкий в украинском телеэфире в четверг заявил, что Украине придется «вернуть» Кубань и Кавказ силой.

По его словам, Кавказ «безусловно, является украинской территорией», а на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

«Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект», — сказал Билецкий (цитата по РИА «Новости«), при этом не уточнив, какие исторические воспоминания об Украине Киев будет пробуждать, в частности, у жителей Кавказа.

Билецкий посетовал, что люди, проживающие на упомянутых им территориях, в настоящее время не заинтересованы в «возвращении» в состав Украины из-за «тотальной русификации», в этой связи, отметил он, Киеву придется прибегнуть к силовым действиям.

«Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила», — заявил нардеп.

Заявление Билецкого об «исторической принадлежности» Кавказа и Кубани Украине — не первое сомнительное высказывание киевских чиновников. Так, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждал, что его страна издревле была «мощной морской державой», а история ее флота начинается со времен Киевской Руси.

В июле украинский телеведущий Виталий Гайдукевич в телеэфире также рассказал о 400-летней войне его страны с Россией. Он увязал гражданскую войну в Донбассе с походом гетмана Петра Сагайдычного на Москву в 1618 году, заявив, что это событие можно считать началом «большой освободительной войны» между Украиной и РФ.

Россия должна включить в свой состав украинские города Харьков, Одессу, Николаев и Запорожье, потому что в этом заинтересовано население данных территорий. Об этом рассказал политолог Сергей Марков , общавшийся с жителями соответствующих городов Украины.

Как пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на слова Маркова, в случае проведения референдума за присоединение к России выскажется большинство жителей Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья. Кроме этого, под контроль РФ добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР, добавил политолог.

Марков считает, что представители оппозиции на Украине должны способствовать тому, чтобы в этих городах прошел референдум за присоединение к России. Аналитик отметил, что проводил опрос среди жителей соответствующих украинских городов.

Ранее писатель, политик, бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин рассказал, что власти РФ должны устроить госпереворот на Украине. После этого, отметил писатель, часть территорий страны перейдет под контроль России.

Россия намерена постепенно поглотить республики Донбасса, неподконтрольные Киеву, так считают в Евросоюзе . Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который на этой неделе Брюссель представил государствам-участникам.

В документе ЕС заявляет о действиях Кремля, которые «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Таковыми названы организация выборов в Донбассе и выдача местным жителям российских паспортов.

В сообщении говорится, что внешнеполитическая служба ЕС готовит по этому поводу доклад. Евросоюз может предпринять ряд мер «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии». В их числе — дополнительная поддержка в борьбе с гибридными угрозами и помощь Киеву с вакцинацией населения от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России не раз опровергало предположения о присоединении республик Донбасса и заявляло о приверженности Минским соглашениям по урегулированию конфликта. В Кремле заявляли также, что гражданство РФ жителям Донецкой и Луганской Народных Республик предоставляется из «сугубо гуманитарных соображений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заявлении ЕС о том, что Россия якобы пытается присоединить часть восточной Украины.

«Россия не планирует никого поглощать и никогда этим не занималась», — подчеркнул Песков.