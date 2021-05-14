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"Она выглядит как Украина": в Раде заявили о претензиях на Кубань

Елена Прошина
52 минуты назад
Кубань исторически принадлежит Украине, и в соответствии с рассуждениями русских людей о восточной Украине, они также могут претендовать на эти земли. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
"Она выглядит как Украина": в Раде заявили о претензиях на Кубань
Фото: рамблеррамблер
«Говорят Харьков русский город, Одесса русский город, вот есть Новороссия. Может и нам так? Кубань — это украинские этнические земли. Там была проведена деукраинизация, очень жестокая. И сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе. Кубань выглядит иначе, чем соседние регионы, она выглядит как Украина. Вот мы можем сказать, мол история такова», — рассказал депутат в эфире «4 канала», показанном на их youtube-канале.

Украинские депутаты собрались «возвращать» Кубань

В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». Об этом сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
Депутаты собираются заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь они заявили о решимости «вернуть» в состав Украины территорию Кубани. При этом Гончаренко отметил, что и другие регионы, в которых компактно проживают украинцы, «будут находиться под нашим вниманием».
Всего в межфракционную группу в Раде вошли 13 парламентариев.
«Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — написал Гончаренко.

Ярош в 2018 году говорил о захвате Кубани, Воронежа и Донщины

Бывший глава экстремистской националистической организации «Правый сектор*», основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата ряда территорий России, включая Кубань, Воронеж и Ростовскую область.
По словам Яроша, для начала Украине необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», вернуться в границы, существовавшие до 2014 года, передает РИА «Новости».
После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России.
«Тут главное – вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж», – заявил Ярош в эфире телеканала ZIK, выразив мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.
Ранее комбат украинских морпехов заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на российской границе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Киева найти обоснование для территориальных претензий к России. Между тем в Госдуме уже требовали возбудить дело за призывы политиков Украины отобрать регионы России.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

На Украине в 2019 году угрожали отобрать Кавказ и Кубань силой

Основатель неонацистского полка «Азов» и депутат Верховной рады Андрей Билецкий в украинском телеэфире в четверг заявил, что Украине придется «вернуть» Кубань и Кавказ силой.
По его словам, Кавказ «безусловно, является украинской территорией», а на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».
«Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект», — сказал Билецкий (цитата по РИА «Новости«), при этом не уточнив, какие исторические воспоминания об Украине Киев будет пробуждать, в частности, у жителей Кавказа.
Билецкий посетовал, что люди, проживающие на упомянутых им территориях, в настоящее время не заинтересованы в «возвращении» в состав Украины из-за «тотальной русификации», в этой связи, отметил он, Киеву придется прибегнуть к силовым действиям.
«Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила», — заявил нардеп.
Заявление Билецкого об «исторической принадлежности» Кавказа и Кубани Украине — не первое сомнительное высказывание киевских чиновников. Так, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждал, что его страна издревле была «мощной морской державой», а история ее флота начинается со времен Киевской Руси.
В июле украинский телеведущий Виталий Гайдукевич в телеэфире также рассказал о 400-летней войне его страны с Россией. Он увязал гражданскую войну в Донбассе с походом гетмана Петра Сагайдычного на Москву в 1618 году, заявив, что это событие можно считать началом «большой освободительной войны» между Украиной и РФ.

Политолог назвал города Украины, которые должна забрать Россия

Россия должна включить в свой состав украинские города Харьков, Одессу, Николаев и Запорожье, потому что в этом заинтересовано население данных территорий. Об этом рассказал политолог Сергей Марков, общавшийся с жителями соответствующих городов Украины.
Как пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на слова Маркова, в случае проведения референдума за присоединение к России выскажется большинство жителей Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья. Кроме этого, под контроль РФ добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР, добавил политолог.
Марков считает, что представители оппозиции на Украине должны способствовать тому, чтобы в этих городах прошел референдум за присоединение к России. Аналитик отметил, что проводил опрос среди жителей соответствующих украинских городов.
Ранее писатель, политик, бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин рассказал, что власти РФ должны устроить госпереворот на Украине. После этого, отметил писатель, часть территорий страны перейдет под контроль России.

ЕС беспокоят попытки РФ «интегрировать» часть Украины — Bloomberg

Россия намерена постепенно поглотить республики Донбасса, неподконтрольные Киеву, так считают в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который на этой неделе Брюссель представил государствам-участникам.
В документе ЕС заявляет о действиях Кремля, которые «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Таковыми названы организация выборов в Донбассе и выдача местным жителям российских паспортов.
В сообщении говорится, что внешнеполитическая служба ЕС готовит по этому поводу доклад. Евросоюз может предпринять ряд мер «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии». В их числе — дополнительная поддержка в борьбе с гибридными угрозами и помощь Киеву с вакцинацией населения от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство России не раз опровергало предположения о присоединении республик Донбасса и заявляло о приверженности Минским соглашениям по урегулированию конфликта. В Кремле заявляли также, что гражданство РФ жителям Донецкой и Луганской Народных Республик предоставляется из «сугубо гуманитарных соображений».

Песков прокомментировал заявление ЕС о «попытках России» присоединить Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заявлении ЕС о том, что Россия якобы пытается присоединить часть восточной Украины.
«Россия не планирует никого поглощать и никогда этим не занималась», — подчеркнул Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о гуманитарном характере предоставления российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, у Москвы отсутствует желание создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в этом регионе переходит границы.
В мире,Андрей Билецкий,Дмитрий Ярош,Алексей Гончаренко,Захар Прилепин,Сергей Марков,Дмитрий Песков,Александр Турчинов,Владимир Путин,Верховная Рада,Госдума,ЕС,Деловая газета "Взгляд",Bloomberg,РИА Новости,Россия,Харьков,Украина,
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