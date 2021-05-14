Обзор иноСМИ: французов поймали на слежке за Россией

«Не уходи, они меня убьют!»: самая кровавая полицейская операция в Рио-де-Жанейро
Газета El País рассказала
о самой кровавой полицейской операции в истории современного Рио-де-Жанейро
: неделю назад 28 человек - предполагаемых преступников, чья вина еще не была доказана - погибли в результате спецоперации в фавеле Жакарезиньо.
Полет двух орлов - так здесь называют полицейские вертолеты - и грохот пуль разбудил Жакарезиньо на рассвете. El País рассказала историю 28-летней А., которая в этот момент сделала то же самое, что и все соседи: вскочила с кровати и бросилась в самый безопасный угол в обнимку с дочерью. Обе тряслись от ужаса, когда в их дом ворвался раненый парень - в него дважды стреляли, но он выжил. Парень спрятался в комнате, но затем в дом ворвались четверо полицейских. «Он начал меня умолять. «Не уходи, не уходи, не уходи, они меня убьют!» - рассказала А. По ее словам, полицейские не позволили ей помочь молодому человеку и зарезали его.
Французы проверили оборону России
На этой неделе экипаж российского истребителя раскрыл секретную французскую разведывательную операцию. Как сообщает
Forbes, российские ВВС подняли по крайней мере один Су-30, чтобы проследить за тройкой французских боевых самолетов, летающих в международном воздушном пространстве над Черным морем.
В состав французского соединения входили заправщик C-135FR и два истребителя Mirage 2000D. Россияне заметили, что под брюхом у «Миражей» вместе со стандартными ракетами «воздух-воздух» были закреплены тонкие капсулы с чувствительными электронными приемниками для обнаружения радаров противника. «Французские истребители почти наверняка составляли карту обороны России в нестабильном Черноморском регионе», - подчеркнуло издание.
«Космическая война между Китаем, Россией и США неизбежна»
Космическая война между крупнейшими мировыми державами неизбежна из-за отсутствия контроля над космическими вооружениями и технологическими достижениями стран, считает американский физик Марк Губруд. Как пишет
The Sun, по мнению Губруда, главными участниками этой схватки станут Китай, Россия и США.
Некоторые из них, возможно, уже начали свои атаки - блокируя передачи со спутников и подавляя сигналы. Ученый назвал гонку космических вооружений путем к войне в космосе. Губруд предложил странам опираться на Договор ООН
по космосу с дальнейшим введением правил, запрещающих «все формы вредного вмешательства и оружие для создания помех», чтобы предотвратить войну.
Японские города отказались от олимпийцев
Японские города отзывают приглашения, ранее направленные сборным-участницам Олимпиады в Токио. Как пишет
The Times, происходит это на фоне общественного недовольства из-за обещаний правительства начать Игры 23 июля, несмотря на обострение пандемии.
По данным издания, по крайней мере 31 из более чем 500 городов отменили свои планы по проведению тренировочных сборов и мероприятий для команд. Жители городов опасаются вспышек коронавируса.
Жена Зеленского рассказала о скромном меню без лобстеров
Супруга президента Украины Владимира Зеленского
Елена рассказала, что они с семьей едят «что дадут», а сама она готовит редко. Об этом сообщает
УНИАН.
«Я раньше не очень часто готовила. Сейчас готовлю меньше. Но готовлю. Когда ты постоянно на работе, дома все постоянно только завтракают», - отметила она.
По ее словам, изысканных блюд в меню президентской семьи нет.
«Сейчас есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Что дали-то и съели. Но там не лобстеры. Сегодня была яичница и салат», - рассказала первая леди.