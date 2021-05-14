Обзор иноСМИ: французов поймали на слежке за Россией

«Не уходи, они меня убьют!»: самая кровавая полицейская операция в Рио-де-Жанейро

Полет двух орлов - так здесь называют полицейские вертолеты - и грохот пуль разбудил Жакарезиньо на рассвете. El País рассказала историю 28-летней А., которая в этот момент сделала то же самое, что и все соседи: вскочила с кровати и бросилась в самый безопасный угол в обнимку с дочерью. Обе тряслись от ужаса, когда в их дом ворвался раненый парень - в него дважды стреляли, но он выжил. Парень спрятался в комнате, но затем в дом ворвались четверо полицейских. «Он начал меня умолять. «Не уходи, не уходи, не уходи, они меня убьют!» - рассказала А. По ее словам, полицейские не позволили ей помочь молодому человеку и зарезали его.