Гордон заявил о презрении к «пляшущим» в России украинцам

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При этом, по мнению Гордона, наказывать этих артистов не стоит.

«Бог им судья, я считаю, что это люди без родины. Я не призываю их наказывать, репрессировать, делать им плохо. Ни в коем случае. Они сделали свой выбор. Он абсолютно законный», - заявил журналист.

По его мнению, у украинских музыкантов, выступающих в России, либо «две извилины в голове», либо им « застили глаза зеленые бумажки».

«Родина в беде. Вы - дети Украины. Чего вы пляшете и светите голыми жопами на концертах, посвященных российской милиции или российской армии?» - возмутился он.

Как писал «Рамблер», ранее украинскую рок-группу Green Grey, решившую выступить на российском фестивале, раскритиковали на родине.