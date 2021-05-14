Гордон заявил о презрении к «пляшущим» в России украинцам

Журналист Дмитрий Гордон
заявил, что презирает украинских артистов, которые продолжают выступать в России
. Об этом он заявил
в эфире телеканала «Украина 24».
При этом, по мнению Гордона, наказывать этих артистов не стоит.
«Бог им судья, я считаю, что это люди без родины. Я не призываю их наказывать, репрессировать, делать им плохо. Ни в коем случае. Они сделали свой выбор. Он абсолютно законный», - заявил журналист.
По его мнению, у украинских музыкантов, выступающих в России, либо «две извилины в голове», либо им « застили глаза зеленые бумажки».
«Родина в беде. Вы - дети Украины. Чего вы пляшете и светите голыми жопами на концертах, посвященных российской милиции или российской армии?» - возмутился он.
Как писал «Рамблер», ранее украинскую рок-группу Green Grey, решившую выступить на российском фестивале, раскритиковали на родине.
После этого поэт и композитор Александр Ягольник заявил, что Киеву нужна политическая воля, чтобы принять законопроект о повышенных налогах с концертов в России. Эти доходы, по его мнению, стоит направлять на нужды украинской армии.