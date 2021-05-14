Страна ЕС полностью открыла границы для россиян

Он подчеркнул, что Греция гарантируют туристам безопасность, в стране будет действовать комплексный план защиты здоровья.

Он также отметил, что всеобщая вакцинация жителей Греции должна завершиться до конца июня. При этом уже завершена прививочная кампанию на 32 небольших островах.