Страна ЕС полностью открыла границы для россиян

Греция с 14 мая отменила все ограничения на въезд туристов, в том числе россиян. Об этом, по данным РИА Новости, заявил министр туризма страны Харис Теохарис.
Он подчеркнул, что Греция гарантируют туристам безопасность, в стране будет действовать комплексный план защиты здоровья.
«Мы возводим стену безопасности с пятью разными зонами: 1. Протокол въезда. 2. Работа системы целевой выборки. 3. Сеть карантинных гостиниц. 4. Внедрение новых протоколов. 5. Ускорение вакцинации», - пояснил министр.
Он также отметил, что всеобщая вакцинация жителей Греции должна завершиться до конца июня. При этом уже завершена прививочная кампанию на 32 небольших островах.
«Рамблер» писал, что 13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. На тот момент, по данным Роспотребнадзора, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции был самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
В свою очередь представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) пообещал, что российские туристы смогут вернуться в страну летом, так как эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Турции постепенно нормализуется.