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Соратника Зеленского избили на телешоу

Мария Иванова
47 минут назад
Экс-депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна напал на действующего депутата от «Слуги народа» Дмитрия Соломчука. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на эфир канала «ПравдаТут».
Соратника Зеленского избили на телешоу
Фото: скриншотскриншот
Во время съемок программы «Политика без правил» Барна повалил Соломчука на диван и ударил несколько раз. После этого под глазом у Соломчука появился большой синяк.
Strana.ua отмечает, что политики поссорились, обсуждая рынок земли.
Соломчук перебивал Барну, в ответ тот попросил его «не вести себя как быдло зеленое». После этого «Слуга народа» напомнил Барне об инциденте с экс-премьером Арсением Яценюком и началась драка.
Как писал «Рамблер», в 2015 году Баяна поднял Яценюка, обхватив его пах, и попытался вынести с трибуны Верховной Рады. Инцидент привел к массовой драке с участием нескольких десятков депутатов.
В мире,Олег Барна,Арсений Яценюк,Верховная Рада,
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