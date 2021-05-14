В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Власти сектора Газа заявили о 115 жертвах израильских атак

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад
Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения анклава.
В секторе Газа заявили о 115 жертвах израильских атак
Фото: ReutersReuters
«Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек», – указывается в докладе, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что «общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа».
Тем временем Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
В мире,Йонатан Конрикус,Цви Маген,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,Хамас,ЦАХАЛ,РИА Новости,Израиль,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители