В секторе Газа заявили о 115 жертвах израильских атак

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась
в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено
из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС
и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.