Израиль отказался вводить гуманитарное перемирие

Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня.

По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.