Депутата «Слуги народа» избили в эфире шоу

В эфире
одного из ток-шоу на Украине
бывший депутат Верховной рады Олег Барна
устроил потасовку с действующим парламентарием от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком. Причиной драки стал спор о запуске в стране рынка земли.
Фото: скриншот с видеоскриншот с видео
Инцидент произошёл в ходе программы «Политика без правил». Мужчины горячо поспорили о целесообразности запуска рынка земли на Украине. Очень скоро словесная перепалка перешла в реальную потасовку.
В ходе спора Барна повалил Соломчука на кресло и несколько раз ударил кулаком. Драку удалось прекратить с помощью ведущих. После этого на лице представителя «Слуги народа» осталась гематома.
Верховная рада в конце апреля во втором чтении приняла законопроект, который расширяет для иностранцев возможности покупки земель на Украине. Эксперты полагают, что из-за этого страна вскоре может лишиться аграрного потенциала.