Депутата «Слуги народа» избили в эфире шоу

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Инцидент произошёл в ходе программы «Политика без правил». Мужчины горячо поспорили о целесообразности запуска рынка земли на Украине. Очень скоро словесная перепалка перешла в реальную потасовку.

В ходе спора Барна повалил Соломчука на кресло и несколько раз ударил кулаком. Драку удалось прекратить с помощью ведущих. После этого на лице представителя «Слуги народа» осталась гематома.