В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Депутата «Слуги народа» избили в эфире шоу

News.ru
35 минут назад
В эфире одного из ток-шоу на Украине бывший депутат Верховной рады Олег Барна устроил потасовку с действующим парламентарием от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком. Причиной драки стал спор о запуске в стране рынка земли.
Депутата «Слуги народа» избили в эфире шоу
Фото: скриншот с видеоскриншот с видео
Инцидент произошёл в ходе программы «Политика без правил». Мужчины горячо поспорили о целесообразности запуска рынка земли на Украине. Очень скоро словесная перепалка перешла в реальную потасовку.
В ходе спора Барна повалил Соломчука на кресло и несколько раз ударил кулаком. Драку удалось прекратить с помощью ведущих. После этого на лице представителя «Слуги народа» осталась гематома.
Верховная рада в конце апреля во втором чтении приняла законопроект, который расширяет для иностранцев возможности покупки земель на Украине. Эксперты полагают, что из-за этого страна вскоре может лишиться аграрного потенциала.
В мире,Олег Барна,Верховная Рада,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители