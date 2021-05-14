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Застряла в пути: Украина пожаловалась на «геополитическое» одиночество

News.ru
31 минуту назад
Украина разорвала отношения с Россией, а Запад всё ещё не воспринимают её как часть своего «проекта», поэтому в настоящее время страна находится в «геополитическом» одиночестве. Такое мнение высказал в материале издания «Главред» украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачёв.
Застряла в пути: Украина пожаловалась на одиночество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По мнению Головачёва, Украина испытывает дефицит вакцины от коронавируса совсем не только в силу собственной халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности, но и потому, что она — одинока.
В чём причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути, — указал эксперт.
По мнению Головачёва, во всех странах вакцинация являет собой государственное дело, в связи с чем процессы приобретают оттенок политической борьбы. Именно поэтому — по политическим причинам — Украина не может закупить российскую вакцину.
А другие лекарства, кстати, из России мы закупаем, — подчеркнул эксперт.
Что касается вакцин западного производства, то они, по мнению Головачёва, Украине «не светят», поскольку в этих странах наблюдается дефицит препаратов для собственных нужд. Украина же в качестве «части проекта» Западом не воспринимается и солидарности с ней никто не чувствует.
Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьёз разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект, — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что межправительственное соглашение между Россией и Украиной в области туризма, подписанное в Киеве в июле 1999 года, прекратило своё действие.
В мире,Украина,ЕС,Россия,
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