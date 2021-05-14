Трамп намерен возобновить митинги в июне

По сведениям ее источников, участники штаба Трампа в настоящее время подбирают места для проведения двух митингов в июне. Ожидается, что третье мероприятие состоится ближе к 4 июля - Дню независимости США, главному национальному празднику страны.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. В апреле он отметил, что со всей серьезностью рассматривает такую возможность.