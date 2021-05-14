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NY Post: Трамп намерен возобновить митинги в июне

ТАССиещё 1
15 минут назад
Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить проведение массовых мероприятий в июне текущего года. Об этом в четверг сообщила газета New York Post.
Трамп намерен возобновить митинги в июне
Фото: ReutersReuters
По сведениям ее источников, участники штаба Трампа в настоящее время подбирают места для проведения двух митингов в июне. Ожидается, что третье мероприятие состоится ближе к 4 июля - Дню независимости США, главному национальному празднику страны.
В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники из числа помощников бывшего американского лидера сообщил, что Трамп может в мае вновь начать проведение митингов с целью оказать поддержку политикам от Республиканской партии.
В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. В апреле он отметил, что со всей серьезностью рассматривает такую возможность.
Ранее Трамп выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года. 28 февраля бывший лидер во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.
В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Конгресс США,CNN,Соединенные Штаты,
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