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Число жертв в секторе Газа превысило 100 человек

ТК «Звезда»
42 минуты назад
В ходе израильских авиаударов по сектору Газа число жертв превысило 100 человек. Такие данные привел телеканал Air Arabia со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.
Число жертв в секторе Газа превысило 100 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Также сообщается, что среди погибших 27 несовершеннолетних.
Ранее Ливан выпустил три ракеты по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Сирены согласно протоколу активированы не были.
В мире,Минздрав РФ,
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