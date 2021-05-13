Пашинян назвал "взрывоопасной" ситуацию у границ с Азербайджаном

По словам Пашиняна, в настоящее время в пределах государственных границ Армении находятся около 250 азербайджанских военных. При этом и.о. главы кабмина выразил мнение, что действия сил Баку являются провокацией с целью начать военный конфликт. Он также подчеркнул, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая применения огнестрельного или другого оружия обеими сторонами.