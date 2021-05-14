В Индии начали прививать вакциной "Спутник V"

Стоимость импортной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее $13. С расширением поставок местными производителями "Спутника V" на индийский рынок этого препарата цена на него может быть снижена, заявили в Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

В четверг член неофициального консультативного комитета при правительстве Индии В. К. Пол заявил, что "Спутник V" поступит в продажу в Индии в начале следующей недели, а производство этой вакцины индийскими фармацевтическими компаниями начнется в июле.

"Спутник V" получил разрешение на экстренное использование от Генерального контролера Индии в апреле этого года на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Этот российский препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.