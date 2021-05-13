Медведчук выступил против власти в суде

В ходе заседания Медведчук заявил, что может подписаться под словами обвинения о том, что он выступает против политического курса властей Украины.

Как сообщал «Рамблер», ранее власти Украины обвинили Виктора Медведчука в госизмене. В деле три эпизода. Медведчука подозревают в незаконной передаче России данных о полезных ископаемых в Крыму, в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины, а также в намерении осуществлять вербовку приезжающих в РФ украинцев с целью распространения «российской пропаганды».