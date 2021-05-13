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Медведчук выступил против власти в суде

Вероника Полынина
38 минут назад
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук выступил в суде против политического курса украинской власти, сообщает РИА «Новости».
Печерский суд Киева избирает Медведчуку меру пресечения по обвинению в госизмене. Прокуратура требует арестовать Медведчука на 60 дней с возможностью внести залог в 10,9 миллионов евро.
В ходе заседания Медведчук заявил, что может подписаться под словами обвинения о том, что он выступает против политического курса властей Украины.
«Я могу подписаться под этими словами. Это действительно так было и есть, у меня есть основания для этого как у депутата, как у одного из руководителей ОПЗЖ выступать против политического курса этой власти», - заявил украинский политик.
Как сообщал «Рамблер», ранее власти Украины обвинили Виктора Медведчука в госизмене. В деле три эпизода. Медведчука подозревают в незаконной передаче России данных о полезных ископаемых в Крыму, в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины, а также в намерении осуществлять вербовку приезжающих в РФ украинцев с целью распространения «российской пропаганды».
В мире,Видео,Виктор Медведчук,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Киев,
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