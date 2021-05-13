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В США рассказали о непричастности России к атаке на трубопровод

Lenta.ru
13 минут назад
В США заявили о непричастности России к атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline. Об этом заявила глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм в эфире CNN.
В США заявили о непричастности России к атаке на трубопровод
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Мы не верим, что атаки имеют прямое отношение к России. Кроме того, что, возможно, нападавшие хакеры сами родом оттуда или из стран восточной Европы», — рассказала Грэнхолм.
Colonial Pipeline в четверг, 13 мая, возобновил работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.
8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.
В мире,Дженнифер Грэнхолм,CNN,Россия,Соединенные Штаты,
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