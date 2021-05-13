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Эрдоган назвал Европу открытой тюрьмой для мусульман

Lenta.ru
1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Европу открытой тюрьмой для 35 миллионов мусульман. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
Эрдоган назвал Европу тюрьмой для мусульман
Фото: ReutersReuters
Турецкий лидер осудил рост исламофобии и проведение дискриминационной политики в Евросоюзе, в частности, во Франции. Он заявил, что исламофобия не менее опасна, чем коронавирус, и так же быстро распространяется в европейских странах.
«Нет никакой разницы между атмосферой ненависти к евреям перед Второй мировой войной и атмосферой, которая создается против мусульман сегодня», — сообщил Эрдоган.
Он отметил, что на последователей ислама все чаще «навешивают ярлык чужаков», особенно это касается женщин в хиджабах.
Политик подчеркнул, что европейские лидеры не борются с исламофобией и используют ее в своих целях. По его мнению, ситуация достигла критического уровня, и все мусульмане в Европе сталкиваются с серьезными угрозами своей безопасности.
Эрдоган также раскритиковал закон о борьбе с экстремизмом, который могут принять во Франции. Он заявил, что закон нарушает права человека, ограничивает религиозную свободу и подрывает демократические ценности. «Мы ожидаем, что французское правительство как можно скорее отменит этот законопроект», — добавил президент.
В апреле Министерство внутренних дел Франции представило проект нового антитеррористического законодательства, который вызвал критику со стороны правозащитников, так как некоторые его положения нарушают закон о конфиденциальности. Выдвинутые в рамках инициативы предложения позволят властям систематически отслеживать поведение людей в интернете и дольше хранить их данные.
В мире,Реджеп Эрдоган,ЕС,Турция,
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