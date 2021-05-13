В США разыграют $5 млн за прививку от коронавируса

Власти американского штата Огайо разыграют $5 млн среди местных жителей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Лотерея должна простимулировать жителей США прививаться.

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О многомиллионном розыгрыше в своём твиттере рассказал губернатор Огайо Майк Девайн. Власти объявят пять победителей, каждый из которых получит по $1 млн. Первый обладатель крупной суммы станет известен 26 мая, в дальнейшем розыгрыши будут проходить каждую неделю.

Список имён возьмут из общедоступной базы данных регистрации избирателей штата. Жители, которых нет в базе, смогут оставить свои контакты на специально созданной для этого веб-странице.

Спонсором выступит региональный Минздрав , деньги возьмут из федеральных фондов помощи при коронавирусе. Проводить розыгрыши будет государственная лотерея Огайо. Участвовать в розыгрыше смогут жители штата старше 18 лет.

Девайн отметил, что некоторые могут посчитать инициативу пустой тратой денег, а его назвать сумасшедшим. Однако, по мнению губернатора, реальной тратой является потерянная из-за коронавируса жизнь на том этапе пандемии, когда вакцина доступна для всех желающих.

Отдельный розыгрыш проведут и среди привитых детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вместо денег им оплатят четыре года обучения в университетах штата. Сумма покроет стоимость самого обучения, проживания, питания и необходимых учебных пособий.

В общей сложности власти Огайо разыграют пять таких стипендий, добавил Девайн.

По данным CNBC, к 12 мая свыше 4,2 млн жителей Огайо получили обе дозы прививки от коронавируса, что составляет около 36% населения региона. В то же время число людей, которые решаются на вакцинацию, за последние недели снизилось. Еженедельно в апреле 2021 года первый укол получали более чем 80 000 человек, а в начале мая — уже 16 500 жителей штата.

В общей сложности прививку от коронавируса сделали 117,6 млн американцев, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Это наибольший показатель в мире. Следом идут Великобритания (15,8 млн), Турция (10,6 млн), Мексика (9,5 млн) и Россия (9 млн). Стимулировать вакцинацию населения от коронавируса ранее решили в Сербии.