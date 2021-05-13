В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Медведчука поддержали сорок депутатов Верховной рады

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
Сорок депутатов украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу политсовета партии Виктора Медведчука под личное поручительство. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Ренат Кузьмин, передает РИА "Новости".
Медведчука поддержали сорок депутатов Верховной рады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он подчеркнул, что теперь прокурору придется предъявить суду доказательства относительно необходимости лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к главе политсовета нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства нардепов.
Накануне стало известно, что глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого. До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.
В мире,Ирина Венедиктова,Тарас Козак,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители