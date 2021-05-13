Медведчука поддержали сорок депутатов Верховной рады

Накануне стало известно, что глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого. До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова
заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака
заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.