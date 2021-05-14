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На Украине за сутки выявили 7562 случая коронавируса

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил в своём Facebook, что в течение суток в стране было зафиксировано 7562 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине за сутки выявили 7562 случая коронавируса
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что всего в стране выявили 2 143 448 случаев коронавируса.
Всего 47 620 пациентов с COVID-19 скончались, 1 832 601 человек выздоровел.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина увеличила контракт на поставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer до 20 млн доз.
В мире,Максим Степанов,Pfizer,Минздрав РФ,Украина,
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