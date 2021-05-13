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Американские генералы усомнились в психическом здоровье Байдена

News.ruиещё 4
1 час назад
124 генерала США в отставки сомневаются в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Их открытое письмо цитирует РИА Новости.
Генералы о Байдене: "Нация в глубокой опасности"
Фото: ReutersReuters
Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики, — сказано в документе.
Они призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего вооруженными силами США Джо Байдена. Потому что такой человек должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.
Также генералы обозвали новую администрацию диктаторской в отношении прав американских граждан и сообщили, что Байден уже успел провести в обход конгресса «более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
Военные в отставке призывают провести в США честные выборы, отражающие волю народа, иначе США будут потеряны. Досталось и ФБР с Верховным судом — ведомства обвинили в отказе реагировать на нарушения, которых было с лихвой на выборах-2020.
Ранее и американцы и жители других стран неоднократно замечали за Байденом оговорки, забывчивость и неподобающую для президента физическую форму. Так во время своего обращения по российско-американским отношениям Байден не смог выговорить имя Владимира Путина, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ФБР,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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