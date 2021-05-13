Себастьян Курц снова угодил в «русский скандал», более известный под названием «Ибица-гейт», который два года назад развалил коалицию главы кабмина в парламенте и отправил страну на досрочные выборы. Политика заподозрили в даче ложных показаний во время прошлого расследования. Эксперты считают, что раскрутка этого дела выгодна не только оппонентам премьера, но и его соратникам.

Канцлера Австрии Себастьяна Курца и шефа его администрации Бернхарда Бонеллии подозревают в даче ложных показаний в парламенте по скандальному делу 2019 года, пишет Австрийское агентство печати. Глава кабмина уже официально подтвердил эту информацию, отвергнув любые обвинения в отношении его ответов на вопросы представителей спецкомитетов парламента.

"Меня только сейчас проинформировали, что было заведено расследование. Думаю, никто вообще не заинтересован давать какие-либо ложные показания [на слушаниях в парламентских спецкомитетах] Я вам гарантирую, что продолжу свою работу и не позволю себя вывести из равновесия. В стране по-прежнему достаточно дел", - добавил канцлер.

При этом Курц не пояснил по какому именно делу он проходит в качестве подозреваемого на данный момент, но раскритиковал представителей парламентской комиссии, созданной во время "Ибица-гейта", благодаря которой австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование против него.

"В комиссии стало обычным методом создавать накаленную атмосферу наводящими вопросами, а иногда даже инсинуациями, а затем в то же время пытаться искажать каждое слово в устах", - подчеркнул канцлер.

Эхо "русского скандала"

По информации европейской редакции Politico, новое расследование в отношении Курца касается двух моментов. Во-первых, предполагаемых, ложных показаний в парламенте во время расследования дела об "Ибица-гейте". А во-вторых, о возможных нарушениях при назначении гендиректора госкомпании ÖBAG Томаса Шмида - сторонника Курца.

Австрийская прокуратура начала проверять ситуацию вокруг ÖBAG по обращению оппозиционной партии "Новая Австрия и Либеральный форум". На этот шаг представители политической силы пошли на фоне ряда материалов СМИ о предполагаемых со стороны правительства злоупотреблениях. "Ибица-гейт" произошел в конце мая 2019 года.

История началась также с неоднозначной информации о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе из ультраправой Австрийской партии свободы, которая на тот момент входила в правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. В СМИ появилась видеозапись, где бывший вице-канцлер и некая девушка, представившаяся племянницей "крупного российского олигарха", обсуждают помощь партии Штрахе на выборах. Встреча проходила на Ибице, от чего скандал и получил свое название. Раскрученный сюжет лишил Штрахе места вице-канцлера, хотя доказать, что "дочка миллиардера" как-то связана с Москвой не удалось.

Более того, в итоге австрийские СМИ выяснили, что та девушка на самом деле - боснийская студентка, хорошо говорящая по-русски. Впоследствии коалиция в парламенте развалилась, а Курц подал в отставку, чего активно требовала оппозиция. Досрочные выборы состоялись осенью 2019 года и принесли уверенную победу канцлеру, который смог вернуть свой пост. Правда, коалиция в парламенте уже была образована с партией "Зеленые".

Как заявил в беседе с "Газетой.Ru" научный директор Российско-германского форума Александр Рар , подозрения в отношении Курца по делу "Ибица-гейта" вполне могут быть связаны с его партнерами в парламенте.

"В последнее время партия "Зеленые" теряет позиции в Австрии, но за них активно ратует либеральная пресса и в принципе либеральное сообщество Европы. Австрия все-таки консервативная страна, где зеленая или либеральная повестка дня не настолько сильно фигурирует в ее политике. Поэтому они хотят подкрепить их позиции, чтобы Курц был не слишком силен в австрийском правительстве", - считает эксперт.

По словам Рара, два года назад противники Курца провели кампанию против канцлера из-за его союза с ультраправыми силами. Нынешняя же "атака" должна его ослабить, "чтобы он начал подчинятся так называемому мейнстриму - либеральным ценностям, политике, которая во всех отношениях превалирует в Европе".

В то же время доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин не исключил, что шумиху могли запустить недруги Курца, так как в оппозиционные партии используют любую возможность, чтобы ударить по канцлеру.

"Правая Австрийская свободная партия не гнушается никакими приемами, и именно ее представитель был замешан в первом скандале, что привело к распаду коалиции. Возможно, они пытаются свести счеты с Курцом и вбрасывают новые данные. Фейковые или нет - неизвестно", - добавил эксперт.

Что грозит канцлеру

Согласно австрийскому законодательству, если канцлера признают виновным в даче ложных показаний парламентской комиссии, ему может грозить до трех лет тюрьмы. По делу ÖBAG все будет зависеть от степени вовлеченности Курца в назначения в госкомпании, однако в любом случае обвинения могут повлечь за собой его отставку. На данный момент в австрийской прокуратуре лишь подтверждают статус подозреваемых у канцлера и шефа его администрации Бернхарда Бонеллии. В ведомстве подчеркнули, что пока рано говорить о том, будут ли им действительно предъявлены обвинения.

С точки зрения Александра Рара, скорее всего, какие-то серьезные последствия в связи с этим расследованием Курцу не грозят. По его мнению, канцлер может уйти в отставку только в том случае, если окажется, что он действительно врал при даче показаний. С этим согласен и Николай Топорнин. Он уверен, что у этой истории нет потенциала для того, чтобы стать политическим скандалом - пока она выглядит как обычная журналистская шумиха.

"Для серьезного эффекта тут необходимы какие-то новые обстоятельства и свидетельства, подкрепленные документированной базой. То есть не просто истории о раскрытии. Необходимо предъявить эти источники и выложить на стол конкретные факты", - подчеркнул эксперт.

Специалисты также сходятся во мнении, что подозрения в отношении канцлера вряд ли скажутся на планах Курца принять саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Вене. Но, как указал Рар, пока австрийская столица не зафиксирована в качестве места встречи, да и главы государств вполне могут провести переговоры без канцлера Австрии.