Израиль собрался усилить атаки в секторе Газа

«Кабинет постановил, что атаки в секторе Газа будут усилены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 12-й израильский телеканал.
Тем временем пресс-служба армии Израиля сообщила, что атака с применением огнестрельного оружия произошла близ города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, есть раненые, нападавший нейтрализован.
Сообщается, что десятки ракет были запущены из сектора Газа в сторону израильских городов.
Представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил, что нормализация ситуации требует прекращения израильской агрессии против палестинцев в Иерусалиме и Газе. Он заявил: «Утвержденное так называемым кабинетом (министров Израиля) расширение ударов по Газе не ослабит наш народ и наше сопротивление в вопросе защиты нашего народа».
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта. Сотни ракет выпущены по Израилю из сектора Газа, есть погибшие и раненые. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.