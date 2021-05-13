В нескольких городах Израиля снова вспыхнули беспорядки

В городе Бат-Ям, сообщает Ynet, арестованы 17 представителей еврейского населения, вооруженные дубинками и ножами. В Тель-Авиве арестованы ультраправые активисты, подозреваемые в нападении на сотрудников телерадиокорпорации Kan
. В городе Умм-эль-Фахм со смешанным населением арабские протестующие напали на еврейскую семью с детьми. Полицейским и местным жителям удалось спасти их и вывезти из зоны беспорядков в больницу. Волна насилия регистрируется также в Хайфе и Яффе. Там происходят столкновения с полицией и между местным населением. Участники беспорядков устраивают пожары и бросают камни. В толпе звучат призывы к мести.