В нескольких городах Израиля снова вспыхнули беспорядки

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Силы полиции, которые еще днем перекрыли улицы между арабскими и еврейскими районами в Лоде, не смогли сдержать толпу. Происходят столкновения между арабами, израильтянами и полицейскими. Сообщается о ранениях стражей порядка и многих местных жителей. Огнестрельные ранения якобы получил местный сотрудник скорой помощи.

Новостной портал Ynet сообщил об огнестрельном ранении одного и сотрудников полиции в Лоде. По его данным, силовики теряют контроль над толпой и вынуждены концентрировать силы в нескольких точках города в попытках противостоять участникам беспорядков. Среди вышедших на улицы евреев слышатся призывы к линчеванию арабов и реваншу за ракетные обстрелы. Агрессивные лозунги скандируют и арабские протестующие.

В городе Бат-Ям, сообщает Ynet, арестованы 17 представителей еврейского населения, вооруженные дубинками и ножами. В Тель-Авиве арестованы ультраправые активисты, подозреваемые в нападении на сотрудников телерадиокорпорации Kan . В городе Умм-эль-Фахм со смешанным населением арабские протестующие напали на еврейскую семью с детьми. Полицейским и местным жителям удалось спасти их и вывезти из зоны беспорядков в больницу. Волна насилия регистрируется также в Хайфе и Яффе. Там происходят столкновения с полицией и между местным населением. Участники беспорядков устраивают пожары и бросают камни. В толпе звучат призывы к мести.

Ранее в четверг руководство Лода приняло решение перенести начало комендантского часа с 20:00 на 17:00 из-за опасений новых беспорядков. Кроме того, власти приостановили железнодорожное сообщение между Тель-Авивом и Лодом. Из-за опасений прибытия провокаторов в другие города власти частично отменили поезда в Ашкелон, Димон, Беэр-Шеву, Ашдод.