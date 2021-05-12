Такие настроения, несомненно, толкают ЕС к расколу. Но что предпринять в такой ситуации, европейские политики уже не понимают. Судя по публикациям в западной прессе, Евросоюз сейчас не может выработать каких-либо реальных мер для противодействия Москве. Европа и так уже ввела слишком много санкций и лишилась многих рычагов давления.