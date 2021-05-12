Но если постоянно идти на поводу у стран Прибалтики, Польши, Болгарии, Румынии и той же Чехии, то вскоре можно докатиться до полного разрыва дипломатических отношений с Россией. Французы и немцы этого совершенно не хотят. Как утверждает немецкий политолог Александр Рар
, в Германии члены правительства, включая Ангелу Меркель
, уже начали понимать, что «мелкие страны-новобранцы не хотят иметь никакой позитивной динамики развития отношений с Россией». Они лишь кусают и дразнят Москву в надежде разжечь ещё больший конфликт.