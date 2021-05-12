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Евросоюз раскалывается из-за конфликта с Россией

Аргументы Недели
1 час назад
Долгое время считалось, что ответные санкции России в виде запрета европейским чиновникам посещать нашу страну являются чисто символическими. Однако на деле даже публикация первых списков вызвала переполох в ЕС. К примеру, председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли, после того как понял, что теперь он не сможет посетить Москву, не мог успокоиться несколько дней. Он постоянно строчил в «Твиттере» проклятия и утверждал, что напугать его и расколоть Евросоюз не получится.
Ещё более сильную реакцию вызвало обещание российского руководства в ближайшее время представить список недружественных стран.
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung даже назвала это «следующим ударом ниже пояса, которым грозит Россия». В начале недели министры иностранных дел ЕС уделили немало времени обсуждению возможной публикации списка Москвы, который, как утверждают западные СМИ, может опять-таки расколоть Евросоюз. Именно этого больше всего сейчас боятся в Брюсселе. Многие европейские политики уже не хотят, да и не могут ещё сильнее обострять отношения с нашей страной. Однако к этому их толкает пресловутая евросолидарность, чем пользуются некоторые государства. Дело дошло до того, что премьер Чехии Андрей Бабиш призвал всех членов ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов в 2014 г. складов с боеприпасами.
Но если постоянно идти на поводу у стран Прибалтики, Польши, Болгарии, Румынии и той же Чехии, то вскоре можно докатиться до полного разрыва дипломатических отношений с Россией. Французы и немцы этого совершенно не хотят. Как утверждает немецкий политолог Александр Рар, в Германии члены правительства, включая Ангелу Меркель, уже начали понимать, что «мелкие страны-новобранцы не хотят иметь никакой позитивной динамики развития отношений с Россией». Они лишь кусают и дразнят Москву в надежде разжечь ещё больший конфликт.
Такие настроения, несомненно, толкают ЕС к расколу. Но что предпринять в такой ситуации, европейские политики уже не понимают. Судя по публикациям в западной прессе, Евросоюз сейчас не может выработать каких-либо реальных мер для противодействия Москве. Европа и так уже ввела слишком много санкций и лишилась многих рычагов давления.
В мире,Видео,Ангела Меркель,Андрей Бабиш,Александр Рар,Европарламент,ЕС,Москва,Россия,
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