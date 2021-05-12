"Конечно, я готов": Медведчук о своем возможном аресте

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что готов к любому исходу по делу, которое на него завела Генпрокуратура Украины , в том числе и к аресту.

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«Конечно, я готов (к аресту – ред.)», - заявил Медведчук, его слова приводит РИА «Новости».

Политик отметил, что считает свой потенциальный арест грубым нарушением Конституции и норм уголовно-процессуального законодательства, поскольку, по его словам, никаких оснований для него нет.

Медведчук также заявил, что не считает себя виновным ни по одному из предъявленных ему эпизодов.

«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», - добавил он.