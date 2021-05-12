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«Благодаря РФ»: СМИ назвали первую страну в Европе, где остановилось ковид-заражение

Свободная прессаиещё 2
22 часа назад
Европейские издания информируют, что в центре внимания накануне оказалось Сан-Марино.
В мини-государстве полностью привито более трети населения, первую дозу вакцины получило около 70% населения, а с начала текущего месяца зафиксирован лишь один новый случай коронавирусного заражения.
В СМИ рассказали, что победить ковид в «старейшем суверенном государстве Европы удалось благодаря РФ - её препарату «Спутник V».
Уточняется, что в настоящее время применяются "Спутник V" и Pfizer, но 90% всех вакцинированных привиты именно российской вакциной.
В конце прошлого месяца Институт социальной безопасности Сан-Марино (ISS) проинформировал о высокой эффективности "Спутник V" и дал соответствующие рекомендации.
По данным ISS, всего за время пандемии в республике переболело 15% населения.
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