Европейские издания информируют, что в центре внимания накануне оказалось Сан-Марино

В мини-государстве полностью привито более трети населения, первую дозу вакцины получило около 70% населения, а с начала текущего месяца зафиксирован лишь один новый случай коронавирусного заражения.

В СМИ рассказали, что победить ковид в «старейшем суверенном государстве Европы удалось благодаря РФ - её препарату «Спутник V».

Уточняется, что в настоящее время применяются "Спутник V" и Pfizer , но 90% всех вакцинированных привиты именно российской вакциной.

В конце прошлого месяца Институт социальной безопасности Сан-Марино (ISS) проинформировал о высокой эффективности "Спутник V" и дал соответствующие рекомендации.