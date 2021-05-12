Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ

Украина выйдет из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах. Соответствующее решение приняли члены кабинета министров страны.
Фото: CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины
"Проект закона Украины "О выходе из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года" и проект соответствующего распоряжения кабинета министров Украины одобрен", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Далее документ должна утвердить Верховная рада и президент страны. Напомним, обозначенное соглашение предполагает сотрудничество членов СНГ с целью совершенствования пассажирского и грузового сообщения, обеспечения правильного взимания таможенных пошлин, сборов и других платежей, а также применения таможенных льгот и предотвращения правонарушений в этой области.
Ранее Киев уже прекратил участие в работе уставных органов СНГ и закрыл свое представительство при уставных органах Содружества. Украина также вышла из соглашений о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Страна также вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, соглашения по сотовой связи и о сотрудничестве в сфере туризма.