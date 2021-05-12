Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ

Ранее Киев уже прекратил участие в работе уставных органов СНГ и закрыл свое представительство при уставных органах Содружества. Украина также вышла из соглашений о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Страна также вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, соглашения по сотовой связи и о сотрудничестве в сфере туризма.