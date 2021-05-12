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"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, подобное преследование было бы недопустимо с точки зрения современного государства, "с точки зрения духа и буквы демократии".

При этом Медведчук не обращался к РФ за какой-либо помощью или политическим убежищем, отметил Песков.

"Он не обращался, насколько мне известно, за помощью, и вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место", - сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в Кремле считают Медведчука в первую очередь проукраинским политиком, который, в отличие от многих остальных политиков в его стране, "придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и РФ".

"Насколько мы видим по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует достаточно большому количеству украинцев", - резюмировал Песков.

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Как отмечает издание, помещение не является основным жильем политика, он временно проживает там вместе с семьей, пока в основном доме на окраине Киева идет ремонт. Основания для проведения обыска пока неизвестны. Внешнее оцепление территории осуществляет спецподразделение «СБУ Альфа», отмечают источники.

Ранее украинская полиция и сотрудники прокуратуры провели серию обысков в охранной фирме «Шторм», которую связывают с семьей Медведчука. Силовики обосновали свои действия фактом «самовольного занятия земельного участка на острове» и снесли прилегающий к территории фирмы забор.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко , связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака , который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сообщил о проведенном у него дома и в офисе обыске.

Медведчук отметил, что правоохранители ничего противозаконного у него не нашли. При этом он подчеркнул, что обыски проводились с нарушением законов страны. Их настоящей целью было вручение «сфабрикованного по заказу властей» подозрения в госизмене.

«Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию», — говорится в сообщении Медведчука, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

Медведчук подтвердил, что в данный момент он находится на Украине и не собирается прятаться от правосудия. Политик подчеркнул, что планирует принимать участие во всех законных следственных действиях.

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, собирается приехать в Генпрокуратуру Украины и доказать свою невиновность. Об этом 12 мая сообщили его адвокаты, передает «112ua».

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«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — говорится в заявлении защитников.

Накануне украинские силовики сообщили, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что они передали российской разведке информацию о «секретном украинском военном подразделении» и занимались созданием вербовочной сети через организации «Проминь», которая официально помогает украинцам с переездом в Россию для учебы или работы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова добавила, что Козак может быть причастен к перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это вызов в сторону самой России. Каким будет ответ?

В возбуждении уголовного дела против депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака удивляет лишь одно - почему только сейчас?

Примерно с конца прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как диктатор банановой республики, подменяя все ветви власти подконтрольным себе СНБО - Советом по безопасности и обороне. «Все» - это значит все, включая судебную.

Тем же СНБО против Медведчука и Козака были введены санкции. С учетом нынешней международной повестки, это может прозвучать буднично и банально, но в том-то и дело, что санкции всегда были инструментом давления на иностранные государства и иностранцев. Что же касается собственных граждан, в цивилизованном мире в разрезе от Швейцарии до Ирана признать их виновными и ограничить в каких-либо правах может только суд.

Но если у суда и следствия претензий нет, для преследования противников сгодится и СНБО. Так решил президент Зеленский, руководствуясь, судя по всему, своим дилентантизмом в области политике. А мотив был простой - очень надо, и срочно.

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь!» (ОПЗЖ), которую представляют Медведчук и Козак, к тому моменту уже стала самой популярной в стране. Причина успеха - отток русскоязычных избирателей от Зеленского, осознавших, что в области языка и культуры он, вопреки обещаниям, будет проводить ту же политику, что и его предшественник Петр Порошенко . С учетом того, что украинцев сейчас буквально проверяют на прочность и Украине грозит «тарифный майдан», такая ситуация была для стремительно теряющего популярность президента просто опасной - и он решил действовать.

Формально Медведчук и Козак не являются лидерами, лицами или наиболее популярными политиками в ОПЗЖ. Однако первый возглавляет ее политсовет, считается «серым» кардиналом» и «кошельком» партии, а второму принадлежат три телеканала - важный медийный актив. Против этих телеканалов СНБО тоже ввел санкции, что по факту означает их закрытие, хотя ранее Зеленский обещал ничего подобного не делать.

Было очевидно, что это заведомо неправовое и политически мотивированное преследование, которые Медведчук и Козак почти с гарантией оспорят в суде - если не на Украине, то в Страсбурге. Поэтому, надо полагать, украинские силовики начали усиленно «копать» под обоих политиков, чтобы найти хоть что-то, что потянуло бы на уголовное дело. И то, что повод «нашли» только теперь, представляет Медведчука и Козака потрясающе законопослушными, честными или как минимум осторожными по меркам Украины деятелями.

Что именно нашли - разговор отдельный. Глава СБУ Иван Баканов описывает обстоятельства так:

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«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация».

Другими словами, один депутат звонит другому депутату - своему однопартийцу, рассказывает что-то о «расположении скрытого военного подразделения», а СБУ считает, что это не разговор двух депутатов, а информирование российской разведки сиречь измена родине. Что помешало Медведчуку «изменить родине», сообщив эти «секретные сведения» сразу хоть в СВР, хоть лично Владимиру Путину (президент России - крестный отец его дочери), в СБУ уточнять не стали.

Со своей стороны, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова также вменила депутатам «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым». И добавила: «Нельзя создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах».

Тут речь, скорее всего, идет о трех закрытых телеканалах. Какое отношение они имеют к сути выдвинутых обвинений, опять же, не уточняется. Но никаких уточнений и не нужно: ситуация и по форме, и по сути выглядит как расправа над оппозицией. В тот же день следователи пришли с обыском не только в дом к Медведчуку, но и в офис ОПЗЖ.

Итоги обысков Медведчук уже прокомментировал: ничего противозаконного не нашли, зато сами следственные действие провели с нарушением законов. Он также подчеркнул, что, вопреки ряду заявлений, не «сбегал» в Россию, находится на Украине и скрываться не собирается.

Кстати говоря, именно этого от него, скорее всего, и ждут - отъезда в Россию или, как говорят в Киеве, в «страну-агрессора». После этого политическую карьеру Медведчука на Украине можно было бы официально заканчивать, а так он своими апелляциями в статусе жертвы репрессий сможет попортить украинским властям еще немало крови.

Происходящее можно было бы списать на внутриукраинские разборки - потешный диктатор воюет с конкурентами, ничего интересного, подобные истории многократно переиздавались на десятках языков мира. Но невозможно отрицать, что происходящее - вызов и против России тоже.

Дело совсем не в том, что Медведчук предполагаемый российский агент, по крайней мере, не в большей степени, чем Петр Порошенко - американский. Но он, как ни крути, представляет именно пророссийскую оппозицию и ценен для нее своим опытом и связями в Москве. А для самой Москвы Медведчук был важен как центральная фигура альтернативного сценария по развитию отношений с Украиной. То есть, можно сказать, у России с ним и впрямь своего рода союз, но не против Украины как государства, а лично против Зеленского - некомпетентного и недоговороспособного политика, который путает личную шерсть с государственной.

Возможно, последней каплей для него стало то, что Москва позволила Медведчуку пиариться на теме возможных поставок российской вакцины от коронавируса и ряде других проектов со своим участием - в пику действующему президенту.

По всему, в Кремле сохраняют надежду на то, что после окончательного банкротства Зеленского к власти на Украине путем выборов придет ОПЗЖ, что поможет обезопасить Донбасс и снять острый кризис в отношениях двух стран. Этот сценарий не факт что исполним, но выглядит рациональным.

При этом принято считать, что «особые связи» Медведчука с Москвой были для него на Украине своего рода оберегом. В Киеве учитывали, что в кризисных моментах через Медведчука можно выйти напрямую на Путина, поэтому при Порошенко его хотя и поносили, но все-таки не трогали.

Новый президент решил, что посредник ему не нужен - и, как показала практика, в очередной раз ошибся. После введения санкций против Медведчука и Козака Зеленский стал уговаривать Путина на личную встречу, но в ответ получал или игнорирование, или приглашение обсудить двусторонние отношения в Москве, чего Зеленский позволить себя не может, это, с точки зрения украинской пропагандистской машины, «поездка на поклон к агрессору».

Инициировав теперь уголовное преследование Медведчука, Киев демонстративно идет на обострение. При этом не так важно, каков истинный характер отношений этого политика с Москвой. Ничто не отменит того, что Медведчук и Путин - кумовья, и что Медведчук считается пророссийским политиком. С учетом парадоксальности обвинений (изменил родине, позвонив коллеге по фракции) и их четкой антироссийской заточенности, это больше всего напоминает взятие заложника