Обзор иноСМИ: чернобыльский реактор проснулся

Чернобыльский реактор проснулся

Спустя 35 лет после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в массах уранового топлива, захороненных глубоко внутри искалеченного реактора, снова начались реакции деления. Химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт сравнил это с тлеющими углями в яме для барбекю, пишет Science.

Теперь украинские ученые пытаются выяснить, прекратятся ли реакции сами по себе или потребуются чрезвычайные меры, чтобы предотвратить новую аварию.

«Мы не можем исключить возможность [аварии]», - заявил Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций.

По его словам, количество нейтронов растет медленно, поэтому есть еще несколько лет на поиски решения. Science отмечает, что нейронов становится больше из-за дождей, проникающих через установленный над энергоблоком саркофаг.

Почему гиперзвуковое оружие РФ не появилось на параде Победы?

Автор The National Interest Крис Осборн рассказал , что некоторые виды вооружений, появившиеся на параде Победы в Москве, остаются загадочными для Пентагона и беспокоят Вашингтон. Осборн упомянул платформу Курганец-25, самолеты Су-35, ПВО С-400, Су-57, танк Т-14 «Армата».

«Насколько грозна «Армата»? А если их не так много, имеет ли это значение? Может ли истребитель Су-57 конкурировать с американскими самолетами пятого поколения? < > Один интересный момент касается оружия, которое не было упомянуто российскими агентствами среди техники парада. Где было гиперзвуковое оружие, столь восторженно разрекламированное Владимиром Путиным?» - отметил Осборн.

Во Франции призвали запретить иммиграцию на пять лет

Бывший главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье призвал Францию приостановить всю иммиграцию из-за пределов ЕС на срок до пяти лет и подтолкнуть блок к укреплению внешних границ. Об этом сообщает The Independent.

Барнье заявил, что между иммиграцией и «террористическими сетями, которые проникают в миграционные потоки», существуют «связи». По его мнению, ограничения не должны касаться только студентов и беженцев. Как отмечает The Independent, Барнье рассчитывает стать кандидатом в президенты Франции на выборах в 2022 году.

«Напряженное ожидание»: Турция надеется на российских туристов

Турецкий сектор туризма, для которого 2020 год стал потерянным из-за пандемии, находится в напряженном ожидании перед летним сезоном, возлагая на него большие надежды. Как пишет Medya Günlüğü, решение России приостановить полеты в Турцию стало тяжелым ударом для отрасли, рассчитывавшей принять шесть миллионов россиян.

«Ситуацию для Турции осложняет решение России возобновить полеты в Египет в ближайшее время. < > Большое значение имеет то, какое решение Россия примет после 1 июня. Продление запрета приведет к тому, что 2021 год в значительной степени станет потерянным», - отмечает газета.

В 2019 году Россия стала лидером по туристам в Турции - их было семь миллионов человек.

На Украине назвали претензии к Моргенштерну

Службе безопасности Украины рассказали, что российский рэпер Моргенштерн попал в черный список на въезд в страну из-за «пропаганды наркотиков и жестокости». Об этом сообщают «Украинские новости».