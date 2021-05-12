Оливер Стоун: Против России ведется война

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Он высказал мнение об отсутствии доказательств агрессивности России и существовании — агрессивности Североатлантического альянса. По его словам, тот окружил Россию и примерно с 2006-2007 года ведет против нее войну.

Стоун отметил, что США по-прежнему стремятся в одиночку контролировать ситуацию в мире. Он назвал это самоубийственным путем и призвал власти страны выбрать другой.

Режиссер высказал мнение, что Соединенные Штаты воюют с другими странами из-за военно-промышленного синдрома — потому что на финансирование вооруженных сил и разведывательных служб тратятся очень большие деньги.