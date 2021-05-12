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Оливер Стоун: Против России ведется война

Артём Кульша
17 минут назад
НАТО ведет войну против России. Об этом режиссер Оливер Стоун заявил The Washington Post.
Оливер Стоун: Против России ведется война
Фото: EPAEPA
Он высказал мнение об отсутствии доказательств агрессивности России и существовании — агрессивности Североатлантического альянса. По его словам, тот окружил Россию и примерно с 2006-2007 года ведет против нее войну.
Стоун отметил, что США по-прежнему стремятся в одиночку контролировать ситуацию в мире. Он назвал это самоубийственным путем и призвал власти страны выбрать другой.
Режиссер высказал мнение, что Соединенные Штаты воюют с другими странами из-за военно-промышленного синдрома — потому что на финансирование вооруженных сил и разведывательных служб тратятся очень большие деньги.
«Мне кажется, многие американцы со мной согласны, но люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину», — добавил он.
В мире,Оливер Стоун,НАТО,Washington Post,Россия,
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