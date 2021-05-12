Медсестра получила пожизненные сроки за убийство ветеранов

Издание отмечает, что в июле 2017 года Мэйс начала заступать на ночные дежурства, именно с этого времени стали фиксироваться загадочные случаи смерти пожилых пациентов больницы. В ходе проверки выяснилось, что инсулин - препарат, позволяющий регулировать уровень сахара в крови, - хранился без должного контроля, чем пользовалась медсестра. Расследование ряда подозрительных летальных исходов началось только в 2018 году.