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Китай грозит ответным ударом по Европе за запрет Huawei

Праймиещё 2
56 минут назад
Китай хочет добиться разрешения на ввоз в Швецию оборудования 5G от крупной компании Huawei, а также пугает государство Северной Европы ответным ударом по Ericsson, сообщает The Wall Street Journal.
Китай грозит ответным ударом по Европе за запрет Huawei
Фото: © РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез /© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез /
Участие шведского производителя оборудования Ericsson в расширении на территории Китая сети 5G оказалось под вопросом. Это произошло, когда в октябре прошлого 2020 года операторам беспроводной связи в Швеции запретили использовать в работе китайское оборудование Huawei. Такое решение было продиктовано угрозами национальной безопасности, пояснял национальный регулятор европейской страны.
При этом в самой компании Huawei надеются, что смогут обжаловать решение в суде уже в ближайшие недели. В противном случае Пекин закроет поставки Ericsson в Китай.
В свою очередь представитель Ericsson и министр внешней торговли Швеции от комментариев отказались.
За последние сутки акции Ericsson упали почти на 4%.
В мире,Наука и техника,Wall Street Journal,Швеция,Китай,
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