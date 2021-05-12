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Бразилия не станет использовать вакцину AstraZeneca из-за смерти беременной

News.ruиещё 2
1 час назад
Бразилия приостанавливает использование вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавируса. Такое решение связано со смертью пациентки, произошедшей, предположительно, от последствий вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).
Бразилия остановила использование AstraZeneca из-за смерти беременной
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Решение принято после предположительного случая тяжёлого побочного эффекта — инсульта головного мозга, приведшего к гибели плода и матери. До вечера вторника у Anvisa не было информации о других случаях серьёзных побочных эффектов у беременных, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.
По имеющимся данным, погибшей женщине было 35 лет, она находилась на 23-й неделе беременности.
Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. До настоящего времени использовались препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer.
Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (около 15,3 млн человек). По количеству летальных исходов (более 425 тысяч) она уступает только Соединённым Штатам.
В мире,Pfizer,
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