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СМИ: ХАМАС заявило о запуске 65 ракет по израильским городам

ТАССиещё 3
22 часа назад
КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 50 ракет в направлении израильского города Ашдод. Об этом сообщила в среду радиостанция Saut Al-Aqsa.
СМИ: ХАМАС заявило о запуске 65 ракет по израильским городам
Фото: ТАССТАСС
По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на непрекращающиеся обстрелы сектора Газа со стороны Израиля.
Движение также объявило о запуске 15 ракет в направлении города Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр еврейского государства.
Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору погибли 53 палестинца, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Порядка 320 человек получили ранения.
В мире,Минздрав РФ,Хамас,ИТАР-ТАСС,Ашдод,Каир,
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