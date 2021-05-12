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Трамп объяснил конфликт на Ближнем Востоке слабостью Байдена

Российская Газета
50 минут назад
Слабость президента США Джозефа Байдена позволила разгореться конфликту на Ближнем Востоке, убежден Дональд Трамп. По мнению экс-президента, нынешняя администрация Белого дома "недостаточно поддерживала Израиль", что привело к крупнейшей за последние годы эскалации на границе сектора Газа.
Трамп объяснил конфликт на Ближнем Востоке слабостью Байдена
Фото: EPAEPA
"При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным из-за слабости Байдена и недостатка в поддержке Израиля, что приводит к атакам на наших союзников", - передает РИА Новости заявление Трампа на его новом сайте.
Он подчеркнул, что США обязаны "поддерживать Израиль и ясно дать понять, что палестинцы должны покончить с насилием, террором и ракетными атаками, а также что США всегда твердо будут поддерживать право Израиля защищать себя".
Напомним, что за последние два дня ситуация в секторе Газа чрезвычайно обострилась: по Израилю было выпушено более 600 ракет, часть из которых смогла отразить система ПРО. Израиль ответил авиаударами, жертвами которых, по данным палестинцев, стали 30 человек и еще более 200 получили ранения.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,РИА Новости,Израиль,Соединенные Штаты,
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