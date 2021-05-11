Хакеры опубликовали личные данные полицейских из Вашингтона

Ранее киберпреступники заявили, что они похитили более 250 гигабайт информации с официального сайта правоохранителей.
По словам злоумышленников, их не устроил размер выкупа, который предложила полиция, сообщает издание Vice News со ссылкой на заявление хакерской группы Babuk.
Опубликованные файлы представляют собой биографии силовиков. Они содержат информацию о состоянии здоровья, уголовном прошлом и кредитной репутации кандидатов в полицейские, списки их прошлых адресов, номера телефонов и социального страхования, копии водительских удостоверений, а также имена возможных родственников.