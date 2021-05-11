Хакеры опубликовали личные данные полицейских из Вашингтона

Ранее киберпреступники заявили, что они похитили более 250 гигабайт информации с официального сайта правоохранителей.

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По словам злоумышленников, их не устроил размер выкупа, который предложила полиция, сообщает издание Vice News со ссылкой на заявление хакерской группы Babuk.