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Журналистам запретили въезд в сектор Газа из-за ракетных обстрелов

Lenta.ru
1 час назад
Иностранным журналистам запретили въезд в сектор Газа из-за обстрелов и обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявило Управление пограничных переходов при Министерстве обороны Израиля, передает ТАСС.
Журналистам запретили въезд в сектор Газа
Фото: ReutersReuters
Власти страны закрыли КПП «Эрез» — единственный пассажирский пропускной пункт в северной части сектора Газа. В заявлении Минобороны сообщается, что иностранным журналистам запрещено проходить через «Эрез» до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», признанного террористической организацией в ряде западных стран, поставило Израилю ультиматум, дав два часа на вывод солдат из района мечети Аль-Акса.
10 мая танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибло девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме. Ситуация обострилась после того как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.
В мире,Министерство обороны,Хамас,ИТАР-ТАСС,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,
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