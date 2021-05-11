США заподозрили ГРУ в атаках «направленной энергией»

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press
тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».