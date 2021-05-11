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США заподозрили ГРУ в атаках «направленной энергией»

Lenta.ruиещё 10
1 час назад
США заподозрили, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
США заподозрили ГРУ в атаках «направленной энергией»
Фото: ReutersReuters
Также указывается, что американская разведка пока не пришла к окончательному выводу и не выступила с официальными заявлениями по этому вопросу. Однако, по утверждению источников в властях США, расследование предполагаемых атак было активизировано.
При этом причина инцидентов, связанных с ухудшением здоровья американских разведчиков пока неизвестна.
Ранее стало известно, что Пентагон заподозрил Россию в атаках «направленной энергией». В Минобороны США подчеркнули, что бесспорно утверждать о чьей-либо причастности к атакам невозможно. CNN пишет, что среди подозреваемых в подобных действиях был и Китай.
Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».
В мире,Министерство обороны,ГРУ,Пентагон,CNN,Associated Press,Соединенные Штаты,
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