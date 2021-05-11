Китай начал вмешиваться в дела бывших советских республик

Как только бывшие советские республики Средней Азии провозгласили независимость, они тут же попали в сферу интересов Китая . Поначалу сотрудничество с КНР было взаимовыгодным: Пекин раздавал огромные кредиты, строил инфраструктуру, а взамен просил всего ничего — доступ к полезным ископаемым и защиту от местных экстремистов. Кроме того, Китай не пытался вмешиваться в политические и экономические дела соседей. Но в последнее время стратегия Пекина в отношениях с некоторыми среднеазиатскими республиками изменилась. Особенно заметно это на примере Киргизии «Лента.ру» разбиралась, как КНР укрепляет свое влияние в регионе и чем опасно для России сближение государств ЕЭАС с Пекином.

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В последние несколько лет антикитайские протесты стали рутиной политического ландшафта Средней Азии. Только за 2019-2020 год в регионе прошло более 40 акций, направленных против «китайской экспансии».

Повестка разная: от солидарности с преследуемыми в Китае уйгурами до протеста против передачи земли китайским компаниям в долгосрочную аренду. Кроме того, в последнее время в риторике протестующих произошли важные изменения: теперь они критикуют не только Китай, но и собственные элиты, которые, по их мнению, продались Пекину.

Дело в том, что в случае конфликтов между населением и многочисленными китайскими компаниями, работающими в регионе, власти среднеазиатских республик предпочитают вставать на сторону последних. В частности, бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после антикитайских митингов обещал наказать всех, чья деятельность будет угрожать двусторонним отношениям, и призвал граждан быть благодарными Пекину.

Показателен и скандал с модернизацией ТЭЦ в Бишкеке . Китайский Экспортно-импортный банк еще в 2013 году выделил кредит на этот проект в размере 386 миллионов долларов. Единственным условием было проведение работ китайской компанией TBEA. Однако в 2018 году на объекте произошла крупная авария, оставившая город без отопления. В поисках виновных власти подняли документацию и обнаружили систематические растраты.

Но вместо того, чтобы призвать подрядчика к ответу, правительство начало преследовать соратников тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева и государственных чиновников. Против китайских подрядчиков, которые несли основную ответственность за работы на станции, возбуждения уголовных дел не последовало.

Схожую позицию в конфликтах с китайскими компаниями заняли и власти Узбекистана. И их можно понять. Узбекистан должен Китаю сумму в размере 16 процентов своего ВВП; долг Киргизии составляет более 20 процентов ее ВВП.

Так что Пекину есть чем наказать своих соседей за нелояльность. Причем в столицах Средней Азии видят, что Китай готов идти на конфронтацию даже с мировыми лидерами, а значит, точно не станет церемониться у своих границ. Но лояльность среднеазиатских элит держится не только на страхе.

Пекин давно понял, насколько ценятся в Средней Азии неформальные договоренности и личное поручительство, и охотно пользуется этим инструментом. Как уже писала «Лента.ру», практически все кредиты, выданные Казахстану, были получены путем приватных переговоров на личном уровне глав стран, компаний и ведомств. Теперь же Китай превращается в основной источник теневого дохода для части элит региона, что еще крепче связывает их круговой порукой. Очень хорошо это видно на примере уже упоминавшейся Киргизии.

Революция добавочной стоимости

В ноябре 2019 года журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с киргизскими коллегами раскрыли схемы, по которым из страны нелегально вывели более 700 миллионов долларов. Китайские товары попадали в республику по поддельным документам, что позволяло сильно экономить на пошлинах.

На территории Киргизии главным организатором схемы был бывший начальник таможни Раимбек Матраимов и его многочисленные родственники, работавшие в ведомстве.

Китайским партнером Матраимова был бизнесмен Хабибула Абдукадыр, о котором практически ничего неизвестно. Авторы расследования утверждают, что он крайне влиятелен в Синцзяне. Однозначных выводов о его связях с китайскими официальными лицами сделать нельзя, но всех бизнесменов, ведущих внешнеэкономическую деятельность в СУАР, китайские власти контролируют довольно жестко.

В октябре 2020 в Киргизии произошла революция. Протестующие в основном требовали прекращения коррупции. Для Матраимова эти события закончились уголовным делом. Он отделался штрафом, но о политике ему пришлось забыть.

Однако это не значит, что китайское влияние в Киргизии сошло на нет. Нового президента Садыра Жапарова поддерживали как раз бизнесмены, работающие с КНР. Связана с Китаем и его семья. Отец Жапарова Нуркожо Мусталый-уулу родился, вырос и учился в Китае, куда в 1930-х годах бежали из СССР его родители. В 1962 году они вернулись в Киргизскую ССР, где и родился будущий политик. В период избирательной кампании противники Жапарова распространяли конспирологические слухи о том, что он агент китайских спецслужб.

Один из кандидатов в президенты Канат Исаев прямо обвинил Жапарова в лоббировании интересов КНР. Эти теории основываются не только на истории семьи Жапарова, но и на его собственной биографии. В 2007 году брат будущего президента Сабыр Жапаров, тогда парламентарий, выиграл гостендер и приобрел 71 процент акций шахты «Жыргалан» за 320 тысяч долларов. Грянул скандал: сначала цену сочли заниженной, а потом братья Жапаровы передали шахту китайским инвесторам.

После произошедшего в 2012 году пожара на шахте Жапаров, по информации СМИ, предлагал китайцам передать еще и крупнейшее в Средней Азии месторождение Кумтор. Уже став президентом, он сделал КНР еще одно заманчивое предложение: в обмен на уменьшение долговых обязательств передать железнорудное месторождение Жетим-Тоо.

Некоторые соратники Жапарова тоже связаны с Китаем — например, депутат парламента Адыл Жунус-уулу. Он родился в КНР в городе Кульджа (Синцьзян-Уйгурский автономный округ), там же получил высшее образование и работал в Китайской национальной академии по разработке месторождений. Его жена Туран Турсун-кызы — тоже уроженка автономного округа, в Синцзяне она работала в аппарате регионального парламента.

Жунус-уулу переехал в Киргизию вместе с женой в середине 90-х, потому что хотел вернуться на родную землю, «пусть и придется сидеть на хлебе и воде». Пара преподавала китайский язык в Бишкекском национальном университете и занималась горнодобывающим бизнесом, причем во всех четырех их предприятиях партнерами были бизнесмены из КНР. А потом Жунус-уулу решил пойти в политику и в 2015 году избрался в парламент. Главное, чем он запомнился в качестве депутата, — предложением передать национальную авиакомпанию Air Kyrgyzstan китайским инвесторам.

С китайцами связывают и щедрое финансирование предвыборной кампании Жапарова. Недавний заключенный, освобожденный в ходе революции, собрал более 560 тысяч долларов — больше, чем остальные 17 кандидатов вместе взятые. Политик заявлял, что деньги ему пожертвовали обычные граждане — «пенсионеры несли свои пенсии».

Однако известно , что по меньшей мере 12 тысяч долларов Жапаров получил от компании «Хуа-Эр», директором которой является гражданин КНР Хуан Цзяньхун. Автобусы, на которых сторонников Жапарова свозили на митинги, принадлежат бывшей гражданке КНР Тохутибуби Оуерхалике.

Удар с Востока

Все это свидетельствует о глобальной смене внешнеполитической парадигмы Китая в Средней Азии. Зависимая от китайских денег Киргизия — удобный плацдарм, где можно опробовать продвижение прокитайских политиков. Попытки завести подобные «дружеские связи» в других странах региона тоже ведутся.

Например, зять президента Таджикистана Эмомали Рахмона Шамсулло Сахибов за взятку в 2,8 миллиона долларов способствовал тому, что китайская компания China Nonferrous Gold Limited получила лицензию на добычу золота.

Связи с Китаем будут расширяться и укрепляться. Экономика КНР лучше многих пережила пандемию коронавируса, в стране разработана целая система отслеживания контактов граждан и выявления больных, которая значительно снижает вероятность тотального локдауна. Это делает Пекин более активным торговым партнером и инвестором, а также источником твердой валюты в условиях нестабильности, которая усугубляется не только пандемией, но и назревшим транзитом власти и вопросами глобальной безопасности в большинстве республик Средней Азии.

Грядущий вывод американских войск из Афганистана грозит ростом исламского экстремизма в традиционно мусульманском Синцьзян-Уйгурском автономном округе, который граничит с Афганистаном в районе труднодоступного Ваханского коридора. Это делает военное сотрудничество со странами Средней Азии, в особенности с Киргизией и Таджикистаном, ключевым для Китая. И если раньше в своей среднеазиатской экспансии он ограничивался экономикой, то сейчас будет все более активно вмешиваться в политические процессы.

Все это ставит под сомнение старый баланс сил в Средней Азии между Россией и Китаем. Он заключался в том, что Пекин может сколь угодно наращивать экономическое влияние, но главным политическим партнером среднеазиатских республик остается Москва, и интеграционными проектами и программами коллективной безопасности здесь занимается именно Россия.

Долгое время это устраивало обе стороны, однако нестабильность в Афганистане и стремление окончательно закрыть вопрос уйгурского сепаратизма ведет Пекин к необходимости наращивать политическое и военное присутствие в регионе.