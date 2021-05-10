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Десятки ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

Newsru.com
22 минуты назад
Десятки ракет выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол», заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
В направлении Израиля выпустили десятки ракет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Были десятки ракет. Мы ещё считаем их.<...> Большинство других ракет, выпущенных из сектора Газа, или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол», — сказал Конрикус в ходе брифинга.
В результате падения ракеты в Сдероте пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти частично признанного государства надеются на проведение международной конференции с участием 20–25 стран по проблемам Ближнего Востока в конце года. В Палестине хотят, чтобы мероприятие прошло в Москве. Нофаль, однако, признал, что окончательное решение по этому вопросу может принять только международный квартет в составе делегаций Европейского союза, России, США и ООН. По словам посла, необходимо провести министерскую встречу квартета, чтобы подготовить конференцию.
В мире,Йонатан Конрикус,ЦАХАЛ,ООН,ЕС,Израиль,
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