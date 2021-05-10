В направлении Израиля выпустили десятки ракет

Ранее сообщалось, что посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти частично признанного государства надеются на проведение международной конференции с участием 20–25 стран по проблемам Ближнего Востока в конце года. В Палестине хотят, чтобы мероприятие прошло в Москве. Нофаль, однако, признал, что окончательное решение по этому вопросу может принять только международный квартет в составе делегаций Европейского союза
, России, США и ООН
. По словам посла, необходимо провести министерскую встречу квартета, чтобы подготовить конференцию.