Итальянка случайно получила сразу шесть доз вакцины от COVID

23-летняя студентка психологии, подучившая по ошибке шесть доз вакцины от коронавируса Pfizer - BioNTech, жалуется на головную боль, усталость и боли в руке. Как пишет в понедельник газета Corriere della Sera , она не собирается подавать иск против медсестры.

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По рассказу молодой женщины, она пришла делать прививку в госпиталь в городе Масса-Каррара в воскресенье утром. Медперсонал сразу заметил ошибку, и женщине рассказали о произошедшем.

"Я очень испугалась, потому что никакой литературы, описывающей подобные случаи, нет", - поделилась она, пожаловавшись на боли.

В настоящий момент она находится дома, в больнице ее держали на протяжении 24 часов под наблюдением.

Этот препарат поставляется в ампулах, рассчитанных на шесть доз. Итальянке ввели ампулу целиком. Передозировка считается производителем в количестве четырех доз. Некоторые медики полагают, что избыточность препарата может привести к отсутствию желаемого эффекта. В Италии прививки от коронавируса делаются людям старшего возраста. С 10 мая открыта запись для людей от 50 лет и старше. Студентка получила вакцину, потому что проходит практику в больнице, а всем медикам предписана обязательная вакцинация.

Власти столичной области Лацио сообщили, что запись на Pfizer на май закончилась из-за нехватки препарата. Кроме того, решено увеличить паузу между дозами с трех до пяти недель.