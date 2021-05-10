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«Речь идет о выживании»: французские военные заявили о назревающей в стране гражданской войне

Ювелина Бернст
1 час назад
Французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало данное письмо, под которым подписались более миллиона человек.
Французские военные заявили о назревающей в стране гражданской войне
Фото: ReutersReuters
"Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", — говорится в письме военнослужащих, адресованном французским властям.
По словам военных, они видят насилие во французских городах и деревнях, а также, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой.
Представители армии выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война".
"Действуйте, дамы и господа. <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военные в заключение.
Открытое письмо поддержали уже более 1 миллиона человек.
В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава в отставке, с призывом к главе государства Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По их мнению, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами".
Они подчеркнули, что сейчас некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны".
В мире,Эммануэль Макрон,
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