Французские военные заявили о назревающей в стране гражданской войне

Французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало данное письмо, под которым подписались более миллиона человек.

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"Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", — говорится в письме военнослужащих, адресованном французским властям.

По словам военных, они видят насилие во французских городах и деревнях, а также, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой.

Представители армии выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война".

"Действуйте, дамы и господа. <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военные в заключение.

Открытое письмо поддержали уже более 1 миллиона человек.

В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава в отставке, с призывом к главе государства Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По их мнению, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами".