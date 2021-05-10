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Страны ЕС приготовились вернуться к диалогу с Россией

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Страны Европейского союза (EC) готовы к диалогу с Россией и ждут того же от Москвы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 мая.
«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — сказал он.
Ранее в понедельник министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок привал Евросоюз остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией. По его словам, никому не нужна дальнейшая эскалация между ЕС и РФ.
Между тем в Госдуме не исключают нового кризиса в отношениях с ЕС из-за позиции властей Чехии, которые попросили страны Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице 16 октября 2014-го. Прага обвиняет российские спецслужбы в причастности к случившемуся. Согласно версии чешской стороны, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов.
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